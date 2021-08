L’appello di Klopp ai tifosi del Liverpool: “Stop cori omofobi. Cantate YNWA”

Il manager tedesco dei Reds parla al suo pubblico

Jurgen Klopp non ci sta e si schiera contro i tifosi del Liverpool che si sono resi protagonisti di cori spiacevoli a sfondo omofobo nel corso della prima uscita stagionale di Premier League contro il Norwich. Come riporta il Guardian , in occasione della prima uscita dei Reds vinta per 3-0, alcuni fans si sono resi protagonisti di deprecabili cori diretti al centrocampista dei canaries Billie Gilmour, in prestito dal Chelsea.

Il manager tedesco, attravers un'intervista rilasciata nelle ultime ore e pubblicata anche sui social del club di Anfield, è tornato sull'argomento condannando i canti dei tifosi e lanciando un appello ai supporters: "Perché dovreste cantare cori contro qualcuno allo stadio? Non mi piace, non fatelo, proprio noi che abbiamo i cori più belli del mondo", ha detto Klopp. "Non so se le persone mi diano ascolto o meno, però devo dirlo. Non cantate questi cori, non mi piace sentirli. Cantate il You'll Never Walk Alone, le canzoni per Firmino, Salah, Mane".