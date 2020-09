L’Arsenal definitivamente nelle mani di Arteta: diventa allenatore-manager con poteri sul mercato

Novità importante in casa Arsenal: Mikel Arteta assume definitivamente il controllo dei Gunners, non solo come allenatore ma anche come manager con diversi poteri. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore dalla società Gunners che ha di fatto dimostrato piena fiducia nelle doti da mister e non solo dell’ex campione.

Arteta si prende l’Arsenal

Un nuovo ruolo da allenatore e manger per Arteta che dopo aver riportato un trofeo in casa Arsenal è stato ringraziato con una nuova carica. Un ruolo alla Ferguson o, se preferite vista la squadra, un po’ alla Wenger. Il mister riceverà più poteri dal club con lo spagnolo che oltre a svolgere compiti di allenatore, sarà in grado di prendere decisioni su altre questioni sportive come il mercato in entrata e in uscita o il reclutamente del personale dello staff. Un riconoscimento dovuto dopo i successi, al suo primo anno sulla panchina, in FA Cup e Super Cup.

