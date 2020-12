L’Arsenal non decolla, Arteta: “Ci siamo di nuovo sparati ai piedi…”

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha commentato il pareggio ottenuto dai suoi nella partita del 13° round di Premier League contro il Southampton. I Gunners stentano ancora e non trovano il successo. Una situazione che dà voce ai tanti rumors attorno proprio al tecnico messo nel mirino della critica per i mancati risultati di questo inizio d’annata. Parlando alla BBC, l’allenatore ex vice al Manchester City ha spiegato la situazione del club: “Dopo aver sbagliato un’occasione da gol non abbiamo avuto modo di rifarci. Sì, abbiamo sistemato alcune cose per provare a vincere la gara. Ma siamo andati sotto. I miei calciatori, come tre giorni fa, sono stati bravi: abbiamo segnato un ottimo gol e potevamo vincere. Ma ancora una volta ci siamo sparati ai piedi”, ha commentato Arteta. “L’espulsione di Gabriel ha pesato. Sono motlo deluso perché in quel momento stavo pensando di sostituire uno dei difensori centrali per andare all’attacco. Ma alla fine non ho nemmeno avuto tempo per quello. Tutto si è concluso con un punto a ciascuso. Date le circostanze, dobbiamo accettarlo”.

L’Arsenal non naviga in buona acque dato che ha conquistato fin qui solo 14 punti, esattamente la metà del Liverpool capolista.