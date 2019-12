L’Arsenal va k.o., ma Ljungberg sorride. Tifosi infuriati: “Stai scherzando?”

Non c’è pace per l’Arsenal. La sfida contro il Manchester City si è trasformata in un’umiliazione senza appello. I tifosi Gunners si sono ulteriormente infuriati per alcune immagini riguardanti il proprio allenatore, Freddie Ljungberg. L’allenatore è stato ripreso mentre sorrideva con Pep Guardiola al termine del terribile k.o. contro i Citizens. Il gesto è stato prontamente interpretato dai supporters come una mancanza di impegno e rispetto. E infatti sono piovute critiche durissime sul povero Ljungberg. C’è chi si chiede: “Dopo essere stato massacrato, Freddie ride con Pep. E’ uno scherzo?”. E ancora: “Quando verrà esonerato, diventerà l’assistente di Guardiola”. E c’è chi diventa ancora più duro: “Non sarà mai il mio tecnico”.