Leeds, 7 gol in due partite. Bielsa vince ma non è contento: “Creiamo poco rispetto al passato…”

Sette gol in due partite di Premier League per il Leeds di Marcelo Bielsa ma il mister non è ancora soddisfatto. E se il k.o. all’esordio contro il Liverpool poteva effettivamente non averlo reso felice nonostante i 3 gol segnati ai campioni in carica inglesi, come si può giustificare il suo malconentento dopo le quattro marcature e la vittoria conseguente contro il Fulham? Loco e basta. Nulla da aggiungere.

Bielsa: “Poche occasioni da gol”

Come riporta TNT Sports, Bielsa non è felicissimo della produzione offensiva dei suoi: “Sicuramente al momento siamo molto più efficaci sotto porta ma eravamo abituati a creare molte più situazioni pericolose”, ha detto il tecnico. “Prima eravamo abituati a creare molto di più. Resta comunque la vittoria contro il Fulham, un avversario tosto che evidentemente non ci ha permesso di creare quando volevamo. Poi sono stati bravi nella ripresa a segnare e arrivare dal 4-1 al 4-3. Credo sia stato più frutto della loro bravura che dei nostri errori”.

