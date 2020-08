Leeds, acquisto “loco” e da record: ecco Rodrigo

Grande acquisto per il Leeds di Marcelo Bielsa: dal Valencia arriva Rodrigo per 36 milioni di sterline. Il 29enne ha firmato un contratto quadriennale con i neo promossi in Premier League.

Leeds: acquisto da record

L’arrivo di Rodrigo dal Valencia segna un grande record per il club inglese. Si tratta dell’acquisto più caro mai fatto dalla società dopo quello di Rio Ferdinand dal West Ham nel 2000. L’attaccante chiude la sua esperienza in Spagna dove i Pipistrelli stanno rivoluzionando la squadra a causa dei problemi economici.

Indubbiamente i milioni inglesi, in tal senso, faranno comodo. Per Rodrigo non è la prima esperienza nel calcio inglese dato che nel 2010-11 aveva vestito la maglia del Bolton.

