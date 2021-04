Leeds, Bamford: “Superlega? Vergogna non ci sia stessa attenzione su razzismo”

L'attaccante degli inglesi tra Super Lega e razzismo

Bamford non ha fatto giri di parole e ha dato il suo pensiero su quanto sta accadendo nel mondo del pallone: "Ho visto e so quel che tutti gli altri hanno saputo su Twitter: è incredibile di quante cose e di quanti temi a riguardo si stia parlando, è una vergogna e un peccato che non ci sia stata la stessa attenzione con il tema del razzismo", ha commentato duramente l'attaccante del Leeds. "Se sono d'accordo con la Superlega? Il calcio è dei tifosi. Senza tifosi, ogni club è nulla. Non ho letto di un singolo tifoso felice della decisione".