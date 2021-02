Leeds, Bielsa controcorrente: “Preferisco che i migliori calciatori giochino contro di noi perché…”

Vuole sfidare sempre i migliori. Lo dice apertamente Marcelo Bielsa, allenatore del Leeds, in vista della sfida contro l’Aston Villa di Premier League. Il mister, come riporta la BBC, ha commentato la possibile assenza del rivale Jack Grealish, tra i calciatori più forti e decisivi di questa stagione inglese, per la gara di domani del massimo campionato. Loco in ogni suo comportamento o giudizio, l’allenatore argentino ha spiegato il perché del suo desiderio di avere i migliori contro ad ogni partita.

Bielsa: “Preferisco giocare contro i migliori”

Dopo aver parlato del proprio futuro, con tanto di rumors sul rinnovo di contratto col Leeds, Bielsa torna a concentrarsi sul campo e sull’imminente gara di campionato che potrebbe non vedere il rivale più temuto: Jack Grealish. “Lui è un grande giocatore che può farti perdere l’equilibrio. La presenza di giocatori di talento come lui nelle squadre avversarie può essere un modo per farci crescere come squadra. Ci può dare quello stimolo in più a migliorarci. Personalmente preferisco sempre che i nostri avversari abbiano i loro migliori giocatori nelle partite contro di noi, perché anche se questo li rafforza e li rende più pericolosi, allo stesso tempo è anche per noi uno stimolo ad affrontare giocatori straordinari e migliorarci”.

Conoscenso il personaggio, siamo sicuri non si tratti di frasi di circostanza ma la pura realtà dei fatti…