Leeds-Cardiff, la partita si gioca su… Fifa 2020: l’iniziativa è virale

Ma quale sosta! Leeds-Cardiff si gioca nonostante lo stop imposto per l’emergenza Coronavirus. La sfida di Championship, prevista oggi sul terreno di gioco, è andata in scena, ma solamente attraverso i videogames. Infatti, il club del “Loco” Marcelo Bielsa ha deciso di coinvolgere i propri tifosi, annoiati da un week end senza gare, con un’iniziativa davvero originale: simulare il match con Fifa 2020. E per conferire un tocco di veridicità all’incontro, il club inglese ha persino fornito una serie di aggiornamenti via Twitter sull’andamento della partita. Alla fine i tifosi hanno persino potuto festeggiare perché il Leeds ha vinto 3-1. Nell’attesa di tempi migliori, è già un motivo per cui sorridere.