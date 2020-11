Leeds, il gesto di capitan Cooper: entra in campo con iPad collegato a fan di 13 anni malato di cancro

In tempi di pandemia, la tecnologia regala momenti davvero belli che, altrimenti, sarebbe stato impossibile vivere. Vedere per credere quanto accade all’ingresso in campo del Leeds nella partita contro l’Arsenal. La squadra, con capitan Liam Cooper in testa al gruppo, è entrata sul rettangolo da gioco con un iPad che era collegato con Elliot Metcalf, piccolo tifoso di 13 anni ammalato di tumore. Una sorta di mascotte virtuale per la squadra del Loco Bielsa che ha regalato un sorriso al giovane fan e a sua sorella, seduta accanto a lui per tutto il tempo.

Leeds: in campo con Elliot

Il gesto del club inglese è stato sincera, profondo e davvero unico. Elliot ha potuto seguire tutto in tempo reale. Dagli attimi prima dell’ingresso in campo nel tunnel, fino allo schieramento dei giocatori sul terreno. Capitan Cooper ha tenuto l’iPad per tutto il tempo coinvolgendo i compagni di squadra che si sono fermati a dare un saluto al giovanissimo tifoso.

Poi, il momento più speciale. Il capitano ha rivolto lo schermo alla telecamera e per un attimo, sul maxi schermo dello stadio, ecco apparire Elliot e sua sorella. Un momento indimenticabile che ha reso la giornata ancora più bella. Il punto ottenuto dal Leeds contro l’Arsenal ha completato poi la festa. Complimenti!