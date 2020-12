Leeds Loco come Bielsa: prima squadra di Premier League a segnare (e subire) 30 gol nelle prime 16 gare di campionato

Sedici partite giocate, 23 punti ottenuti con la bellezza di 30 gol fatti e altrettanti subiti. Il Leeds di Marcelo Bielsa si dimostra Loco come il suo allenatore e mette a segno un record storico per il massimo campionato inglese.

Come riporta Opta, infatti, grazie al 5-0 rifilato al West Bromwich Albion in casa dei rivali, il Leeds diventa la prima squadra nella storia della Premier League capace sia di segnare che di subire almeno 30 reti nelle prime 16 giornate di campionato. Per trovare un dato simile bisogna tornare indietro di diversi anni, quando nel 1986 il campionato inglese era chiamato First Division. In quel caso toccò al Southampton prendersi la scena con 30 gol fatti e addirittura 35 subiti.