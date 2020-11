Leeds travolto e gol annullato a Bamford: “Il Var sta rovinando il calcio…”

Bella vittoria conquistata dal Crystal Palace che ha travolto 4-1 il Leeds United tornando così al successo dopo il ko contro il Wolverhampton. Ma a far discutere è senza dubbio quanto accaduto sul punteggio di 1-0 quando il Var e l’arbitro hanno deciso di annullare una rete al bomber Bamford. Un gol che, a vedere le immagini, ancora non si comprende come sia stato potuto essere annullato. Furioso e senza pace lo stesso centravanti che alla BBC ha commentato quanto accaduto senza risparmiare critiche all’operato dei direttori di gara e più in generale al sistema Var.

Bamford non ci sta: “Come si può annullare un gol così?!”

“Sinceramente non capisco la regola. Non puoi segnare di braccio e quindi non ha senso annullare un gol così. Il Var sta rovinando il calcio”, ha detto Bamford senza giri di parole. “Vogliamo vedere gol e spettacolo e annullarli per qualcosa del genere è davvero stupido. Anche l’arbitro non è riuscito a capire perché fosse da annullare. Come si fa quando giocatori e arbitri non capiscono la regola? Penso sia davvero assurdo quanto accaduto”.