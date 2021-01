Leeds, una parte dello stadio come luogo per le vaccinazioni per Covid

Nelle scorse ore si era parlato del Marsiglia e del Tottenham pronte a mettere il proprio stadio di calcio a disposizione delle istituzioni sanitarie al fine di aiutare per le vaccinazioni per il Covid. Se in Francia il club di Villas-Boas era stato il primo a muoversi in tal senso, in Inghilterra gli Spurs saranno solo i secondi a farlo in quanto il Leeds, attraverso una nota, ha annunciato ufficialmente di aver messo a disposizione della NHS una parte dello stadio Elland Road che verrà adibita a centro per i vaccini.

La stessa società ha voluto renderlo noto con un comunicato ufficiale apparso nelle scorse ore. Lo stadio del Leeds di Bielsa è stato scelto per la sua posizione strategica. Vicino all’autostrada ma soprattutto perché in possesso di un ampio parcheggio. Come si legge nella nota le persone a rischio avranno la precedenza mentre tutti gli altri verranno contattati successivamente.