Lehmann affezionato ai suoi guanti da portiere: “Non li ho cambiati per un anno”

Vincere un trofeo fa entrare una squadra nella storia. Tuttavia ci sono titoli che valgono l’ingresso tra le leggende. E’ sicuramente il caso della Premier League 2003/04, vinta dall’Arsenal di Arsene Wenger senza perdere nemmeno una partita. Un’impresa clamorosa che è valsa ai Gunners di quella stagione l’appellativo di “Invincibili”. La formazione biancorossa non conobbe la sconfitta per 49 partite consecutive.

NUMERO UNO

A difendere la porta dell’Arsenal in quella stagione c’era Jens Lehmann. Il portiere tedesco diede un contributo importantissimo per il successo finale. Oggi l’ex estremo difensore ha postato su Twitter la foto di un suo paio di guanti: “Ho indossato questi guanti per 48 partite consecutive all’Arsenal nella Premier League. Sapete indovinare in che anno è stato?”. La risposta sarebbe proprio il magico 2003/04, quello della cavalcata da Invincibili.