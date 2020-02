Lehmann: “Liverpool storia straordinaria. Ma il mio Arsenal era più forte”

Il Liverpool è un rullo compressore in Premier League. Ormai è già partito il countdown per la vittoria del titolo, dati i 22 punti di vantaggio sul Manchester City secondo. Impressiona la serie di partite senza sconfitta, con 25 vittorie e un solo pareggio in 26 gare. Così nasce il paragone con l’Arsenal di Arsene Wenger, definito Invincibile per il cammino immacolato in Premier League nel 2003/04. L’ex portiere dei Gunners Jens Lehmann ha fatto un confronto con i Reds ai Laureus World Sport Awards di lunedì sera: “Il Liverpool è una storia straordinaria. Tutti gli ingredienti lasciano pensare che loro possano diventare i campioni ‘Invincibili’. Sono una squadra fantastica, davvero ben organizzata e talvolta anche un po’ fortunata. Ma questa non è una critica. A volte, anche noi siamo stati fortunati e credo che tu debba lavorare sodo per guadagnare la tua fortuna. È molto difficile fare un confronto ma quando guardo la qualità individuale che abbiamo avuto e il ritmo che abbiamo avuto, allora penso che avremmo avuto il vantaggio. Non voglio sminuire in qualche modo il loro successo perché ovviamente hanno una grande squadra. Il fatto che finora abbiano disegnato solo un gioco rende il risultato ancora più speciale. Abbiamo pareggiato 12 partite, ma molte di queste erano dopo che avevamo conquistato il titolo e non pensavamo di essere imbattuti fino a quando non avremmo conquistato il titolo a White Hart Lane”.