Buone notizie in casa Leicester City: il tecnico delle Foxes, Brendan Rodgers, è guarito dal Coronavirus. L’allenatore ex Liverpool aveva contratto la malattia nelle scorse settimane, ma è riuscito a superarla senza incorrere in gravi conseguenze. Ora avrà modo lentamente di rimettersi al timone della sua squadra, guidandola nell’eventuale ripartenza della Premier League. Al momento dello stop per la pandemia, il Leicester City occupava uno straordinario terzo posto.