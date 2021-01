Leicester da sogno e Maddison brilla (non solo in campo): “Le altre squadre possono spendere tanto ma da noi c’è lo spirito e l’unione di gruppo”

In cima alla classifica per una notte. In casa Leicester si sogna in grande dopo la vittoria per 2-0 contro il Chelsea. Grande prova delle Foxes che stanno facendo impazzire i propri tifosi che già pensando ad un bis dopo il miracolo della stagione 2015-16, quando la squadra di Claudio Ranieri portò a casa il titolo di Premier League. Grande protagonista in campo e fuori James Maddison, trascinatore del club, e uomo copertina anche nelle sue interviste. L’ultima, quella a Sky Sports, nella quale, con un’onestà disarmante, è stato capace di pizzicare le rivali e allo stesso tempo mantenere i piedi per terra…

Maddison: “Le altre squadre possono spendere tanto ma da noi…”

“Abbiamo lavorato molto duramente per questa partita e siamo stati premiati”, ha detto Maddison. “Credo sia stata la prova di squadra migliore della stagione. Noi lavoriamo sporco? Beh, se non lo fai con Brendan Rodgers…”. E ancora: “Se vogliamo rimanere lassù in classifica dobbiamo lavorare e basta. Ci sono squadra che spendono tanti soldi e possono comprare tanti calciatori, ma non hanno la nostra unità, il nostro spirito di squadra e di sacrificio. Siamo in vetta alla classifica ma solo perché non stiamo pensando di esserlo. Questa è la verità e come dico sempre, so che può sembrare banale, ma la prossima partita è quella più importante. Noi siamo lassù non per fortuna e il resto sono chiacchiere. Se vogliamo restarci dobbiamo continuare a lavorare”.