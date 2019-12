Leicester, il gesto per la piccola Amora Afobe: maglia con dedica dopo la tragica morte

Weekend molto triste per il calcio inglese. Le vicende fuori dal campo hanno coinvolto emotivamente anche i calciatori. La tragica scomparsa di Amora Afobe, figlia di Benik Afobe calciatore dello Stoke City ma attualmente in prestito al Bristol City, ha sconvolto l’intero panorama calcistico.

Dalla Championship alla Premier League sono stati diversi i messaggi per la famiglia e per l’attaccante che ha perso sua figlia all’età di soli 2 anni. Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo lo scorso venerdì. Ecco allora che il Leicester, ed in particolare James Maddison, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al collega e a tutta la famiglia. Una maglia speciale mostrata dopo il gol: “Benik, siamo tutto con te fratello”. Il centrocampista ha fatto anche di più e al termine della gara, attraverso il proprio profilo Twitter ha voluto mandare un ulteriore messaggio di condoglianze: “Benik Afobe, nessuna parola o messaggio sulla mia maglietta sarà mai abbastanza, ma voglio solo che tu sappia che io, la città di Leicester e il mondo del calcio siamo qui per te e la tua famiglia. Resta forte in questo momento straziante fratello”.