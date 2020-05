Leicester, il gesto per l’ex patron defunto: una statua fuori dallo stadio

Il Leicester City non dimentica il proprio ex patron Vichai Srivaddhanaprabha tragicamente morto nel corso di un incidente col proprio elicottero nell’ottobre 2018. Il club inglese, come reso noto dall’Ansa, ha intenzione di fare un gesto memorabile per sentire ancora più vicino il presidente che ha portato, insieme a mister Claudio Ranieri il titolo di campione di Premier League nella stagione 2015-2016.

Le Foxes alzeranno all’esterno dello stadio una statua in memoria del suo ex proprietario, Vichai Srivaddhanaprabha. Il presidente, così come le altre persone rimaste coinvolte nell’incidente, rimarranno nel cuore e nella mente di tutto il mondo Leicester per sempre. Il progetto è stato presentato al Consiglio comunale della città, che lo ha pubblicato per consentire ai residenti di sollevare eventuali obiezioni entro la data del 2 giugno. In caso di nessun problema, la statua, che sarà in bronzo, sarà messa su un piedistallo per un’altezza complessiva di quasi cinque metri. La squadra, dopo la scomparsa di Vichai, è passata nelle mani del figlio, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

