Leicester, Jonny Evans “a caccia” del record di… autogol in Premier League

C’è chi cerca di segnare per far vincere la propria squadra e chi, invece, come Jonny Evans, si ritrova a fare gol… nella propria porta. Il difensore del Leicester ci è “cascato” ancora. Sesto autogol in carriera in Premier League, numeri da record.

Jonny Evans “a caccia” del record in Premier League

Il difensore delle Foxes è stato, suo malgrado, protagonista di un’autorete nella sfida del suo Leicester contro il Liverpool. Un colpo di testa che ha deviato il pallone nella propria rete. Nulla da fare per il suo compagno Schmeichel che si è dovuto arrendere non solo ai colpi dei rivali ma anche a quello del suo collega.

Come ricorda Opta, però, per Evans si tratta di un vero e proprio vizio, quello di fare… autogol. Sono già 6 le reti nella propria porta per il difensore. Quasi un record. Infatti, davanti a lui, solamente Richard Dunne (10), Jamie Carragher (7) and Martin Skrtel (7) hanno fatto peggio. Che si sia messo in testa di vincere questa particolare classifica? I suoi sperano, chiaramente, di no…