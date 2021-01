Leicester, l’esultanza di Maddison è virale: segna e invita i compagni a mantenere le distanze

Gol, vittoria ed esultanza molto speciale. La serata di James Maddison è stata fantastica. Il suo Leicester ha vinto 2-0 contro il Southampton e la sua rete ha avuto un effetto positivo e virale non solo per la partita in sé.

Il calciatore inglese delle Foxes, infatti, ha voluto ricordare a tutti i compagni le nuove regole imposte dalla FA in merito alle esultanze di gruppo in cui è fatto divieto il contatto per le norme anti Covid. Ecco allora che Maddison, subito dopo il gol, ha voluto prima invitare tutti ad avvicinarsi, salvo poi fermarsi e solo in modo virtuale dare il cinque a tutti quanti con tanto di stretta di mano. Il tutto rigorosamente mantenendo almeno un metro di distanza. L’esultanza originale ma efficace ha fatto il giro del web. Non sappiamo con quale spirito sia stata fatta e se ci fosse una nota polemica e ironica, ma sicuramente è stato un bel messaggio di rispetto delle regole.