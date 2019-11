Leicester, Ricardo Pereira esagera: “Vardy? È come Cristiano Ronaldo…”

“Non poi così diversi…”, parola di Ricardo Pereira. Il difensore del Leicester, come riporta Goal, ha commentato le recenti prestazioni della sua squadra ed in particolare del bomber inglese Jamie Vardy. Secondo il portoghese, il bomber delle Foxes è molto simile a Cristiano Ronaldo, in termini di cattiveria in zona gol.

PARAGONE – “Sono sicuramente persone molto diverse, ma entrambe spietate davanti alla porta”, ha detto Pereira. “Non sono poi così diversi, per una squadra è fondamentale avere davanti un calciatore così, che quando ha l’occasione segna sempre“. “In alcune partite non si hanno molte chance di segnare e avere un bomber che fa gol e risolve la gara sfruttando le poche occasione che ha è sicuramente di vitale importanza. Vardy fa la differenza e siamo davvero contenti sia un nostro compagno di squadra”.