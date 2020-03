Leicester, Rodgers: “Alcuni nostri giocatori hanno i sintomi del Coronavirus”

L’emergenza Coronavirus riguarda ormai pressoché tutto il mondo. Mentre si sono registrati i primi casi di positivà in Serie A, il virus potrebbe presto raggiungere anche la Premier League. In particolare, tre giocatori del Leicester presenterebbero i sintomi del Covid-19, come ammesso in conferenza stampa dal tecnico delle Foxes Brendan Rodgers.

SINTOMI – “Abbiamo alcuni giocatori che hanno manifestato dei sintomi riconducibili al Coronavirus. Abbiamo subito messo in atto le procedure indicate e i ragazzi sono stati tenuti lontano dal resto della squadra”.