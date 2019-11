Leicester, Rodgers chiude all’Arsenal: “Qua siamo all’inizio di un percorso eccitante…”

C’è anche il nome di Brendan Rodgers fra quelli indicati come possibili candidati per il dopo Emery alla guida dell’Arsenal. Una possibilità che però il tecnico del Leicester ha voluto smentire nel corso di una conferenza stampa.

ARSENAL – “E’ normale che vengano fatti certi collegamenti, se fai bene le persone vogliono portarti via da dove ti stai divertendo. Qua però siamo solamente all’inizio di qualcosa di bello, di eccitante ed ho un grande rapporto con giocatori e tifosi. L’Arsenal è un grande club, uno dei migliori in Inghilterra, ma credo che se la dirigenza abbia deciso di allontanare Emery è perché hanno già un’idea di come sostituirlo”.