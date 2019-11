Leicester, tifoso aveva scommesso sul 9-0 al Southampton: vincita da 1500 sterline

Una vittoria storica, da record. Ma non solo. Il recente successo del Leicester per 9-0 sul Southampton non è l’unico successo che rimarrà alla storia. Infatti, come fanno sapere il Sun e Fox Sport, anche un fortunato tifoso ricorderà molto a lungo le 9 reti rifilate ai rivali.

La vittoria ottenuta dal Leicester lo scorso 25 ottobre nella decima giornata di Premier League contro il Southampton al St. Mary’s Stadium ha stabilito il record del successo esterno più largo nella storia della Premier League ma è stato anche un risultato incredibile per un fortunato scommettitore. Un ragazzo inglese, tale Paul Adlam, ha puntato a partita in corso 10 sterline sul 9-0 del Leicester sul Southampton, riuscendo a vincerne ben 1500. Come viene spiegato dal tabloid britannico, la puntata è stata fatta sul 3-0, appena dopo il gol di Ayoze Perez arrivato al 19′. Il tifoso ha potuto esultare in pieno recupero, quando al 94′, il bomber delle Foxes Vardy ha siglato il rigore che è valdo il 9-0 finale.