Leicester, “un Vardy è per sempre”: il bomber pronto al rinnovo

33 anni ormai passati, Jamie Vardy continua a fare gol come un “giovincello”. Fresco di Scarpa d’Oro e titolo di bomber della Premier League, il centravanti non ha alcuna intenzione di salutare o cambiare aria. Anzi. Il Leicester vuole blindare il suo attaccante… magari per sempre.

Vardy: rinnovo in arrivo

Diventato il giocatore più anziano a vincere il titolo di capocannoniere di Premier League con le sue 23 reti, Vardy intende riprovarci ancora l’anno prossimo e sempre con la stessa maglia. Come riporta Sky Sport UK, infatti, la storia d’amore fra il Leicester City e il centravanti inglese è destinata a durare ancora a lungo, almeno per un’altra stagione rispetto all’attuale contratto che già lo lega alle Foxes fino al 2022. In tal senso, se il contratto dovesse essere rinnovato fino al 2023, Vardy andrebbe ad avere 36 anni.

Sembra proprio il caso di dire che per il Leicester, “un Vardy è per sempre“…

