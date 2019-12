Leicester, Vardy sfida il Liverpool: “Abbiamo fiducia. Possiamo mettere in difficoltà chiunque…”

In Italia è stato tolto dopo appena un anno, ma la tradizione del Boxing Day continua in Premier League e sotto l’albero non poteva esserci regalo migliore della sfida tra la prima e la seconda in classifica. Leicester-Liverpool sarà il big match della giornata del campionato inglese.

Jamie Vardy, bomber delle Foxes, è pronto e lancia la sfida ai Reds attraverso il sito ufficiale del club: “Abbiamo fiducia, siamo consapevoli delle nostre abilità, ma sappiamo che dobbiamo mostrare il nostro valore partita dopo partita. Meritiamo questo secondo posto in classifica, non ci sono dubbi, ma dobbiamo continuare così anche in futuro. Stiamo giocando al nostro meglio e sappiamo che continuando in questa maniera possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dispiace per il risultato col Manchester City ( Leicester sconfitto per 3-1, ndr), ma siamo pronti per la partita col Liverpool. Se il Mondiale per Club influirà sui Reds? Non credo, mi aspetto un Liverpool in salute contro il quale servirà dunque il miglior Leicester possibile”, ha concluso Vardy.