Leicester, Vardy: “Sto vivendo la migliore stagione della mia vita. Titolo? Ci stiamo divertendo…”

Una partita in più, ma al momento secondo posto in classifica in Premier League. Il Leicester sta vivendo la sua seconda favola dopo il successo del 2016. Il 2-0 targato Vardy e Maddison inflitto all’Arsenal nelle giornata di ieri porta le Foxes a -5 dal Liverpool e fa sognare la piazza.

Parlando ai principali media britannici, tra cui la BBC, il bomber inglese Jamie Vardy ha voluto dire la sua sull’ottimo momento: “Sto giocando probabilmente la migliore stagione che abbia mai avuto nella mia carriera, ma c’è ancora molta strada da fare. Sono sempre disposto a imparare, ci sono sempre nuove tattiche con questo manager e cerco sempre di dare il 100% e il lavoro sta pagando”. E ancora sulla forza della squadra e della possibilità di lottare per il titolo: “La creatività che abbiamo sugli esterni aiuta molto tutta la squadra e noi attaccanti. Titolo? Dobbiamo prendere ogni partita come viene. La stagione è appena iniziata ed è ancora lunga ma ci stiamo divertendo e quel divertimento arriva con la vittoria”.