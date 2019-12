Leicester, Vardy stratosferico: gol a raffica, ancor meglio rispetto alla stagione del titolo

In Premier League il Leicester vola, soprattutto grazie ai gol di un Jamie Vardy in forma stratosferica. Nella giornata di oggi l’attaccante inglese ha realizzato una doppietta ai danni dell’Aston Villa, raggiungendo così quota 16 gol in altrettante giornate di campionato: numeri da urlo, che hanno permesso al Leicester di restare molto in alto in classifica, solamente dietro al Liverpool (che è in prima posizione a +8). Già meglio rispetto a questo punto della stagione 2015-16, quella del titolo con Sir Claudio Ranieri in panchina, perché a quel punto le reti realizzate furono 15, una in meno di ora. Vardy invecchia, ma continua a fare buon brodo, con il sogno di poter ripetere quelle straordinarie emozioni di quattro stagioni fa. I Reds, però, dovrebbero rallentare…