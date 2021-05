Leicester, Wes Morgan si ritira: per lui possibile posto da dirigente

Il difensore dice addio al calcio giocato ma per lui potrebbe esserci un posto in società

Oltre 300 gare con il club e 14 reti. Morgan lascia come un vero idolo per l'ambiente Foxes. Una società che non lo vedrà più vestire i panni del calciatore ma, probabilmente, si dovrà abituare e vederlo presto in giacca e cravatta. "Wes è stato uno dei più grandi giocatori del Leicester, guidando la squadra nell'era di maggior successo del club e contribuendo a stabilire gli standard che hanno spinto il club a migliorarsi. Un fratello maggiore per tutti coloro con cui ha giocato, un forte rappresentante della squadra e una preziosa fonte di consigli per gli alt dirigenti del Club, il suo contributo è stato enorme", le parole del presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha. "Wes ha dimostrato durante la sua carriera a Leicester di avere molto da offrire fuori dal campo. Sono entusiasta di vedere come possiamo aiutarlo a plasmare la sua carriera dopo il calcio e come il club può continuare a trarre vantaggio dalla sua esperienza, conoscenza e passione per il gioco".