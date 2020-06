Lescott sicuro: “Foden può diventare il giocatore britannico più titolato di sempre. Ha un’ossessione per il pallone”

Phil Foden può vincere più di Ryan Giggs. Questo in sintesi il pensiero dell’ex difensore inglese Joleon Lescott che parlando ai microfoni di CityTv ha decisamente incensato il giovane centrocampista Citizens come il giocatore britannico dal futuro più roseo e… vincente in assoluto.

Lescott: “Foden ossessionato dal pallone”

L’ex difensore ha commentato le doti e l’attitudine dell’inglesino che con il Manchester City, e grazie a Guardiola, sta crescendo vistosamente di settimana in settimana. “Può essere il giocatore britannico più decorato della storia, toccando ferro può raggiungere tale livello”, ha detto Lescott. E ancora ecco il confronto con una leggenda del calcio: Ryan Giggs in grado di vincere col Manchester United ben 37 trofei in carriera: “Se continua a questo livello e rimane a City per il resto della sua carriera, cosa che spero faccia, farà una media di due, tre trofei a stagione. Qualcosa di davvero straordinario. Non credo che la sua qualità sarà mai messa in discussione. Quello che ha, che non vedo molti giocatori, è un’ossessione per il calcio. Va in giro sempre con il pallone. Ho lavorato un po’ con l’Inghilterra Under 21 e ho dovuto vietare il calcio dall’hotel perché aveva il pallone costantemente attaccato ai suoi piedi“.

