L’Everton rimonta il Manchester United, Ancelotti: “Una fortuna meritata”

Manchester United ed Everton non si sono risparmiati nello scontro diretto all’Old Trafford. I Red Devils sono scappati avanti di due gol nel primo tempo, venendo riacciuffati a inizio ripresa. La rete di McTominay sembrava aver assegnato i tre punti alla formazione di Ole Gunnar Solskjaer, ma un gol di Calvert-Lewin al 94′ ha firmato il definitivo pari per 3-3.

FORTUNA

Il tecnico Carlo Ancelotti analizza ai canali del club inglese la prestazione della sua squadra: “Sono molto felice perché non meritavamo di perdere. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi ma non meritavamo di essere sotto di due gol. Nel secondo tempo è stata una partita diversa. Abbiamo avuto più coraggio mentre nel primo tempo siamo stati troppo timidi. Siamo riusciti ad essere pericolosi in contropiede. Fino al primo gol del Manchester United stavamo facendo la partita che volevamo. È stata una buona prestazione. Ovviamente quando segni all’ultimo secondo sei anche fortunato. Ma onestamente è una fortuna che ci siamo meritati”.