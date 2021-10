L’ex calciatore Sinclair punta su Roberto Mancini: “Perfetto per il nuovo Newcastle”

Il commento dell'ex calciatore sul futuro del club inglese

In Premier League c'è grande fermento per il cambio di proprietà del Newcastle . Il principe saudita che è appena diventato il nuovo numero uno promette già spese folli per una squadra pronta a puntare ai migliori risultati sportivi di sempre. Per farlo, però, occorrerà anche avere un tecnico all'altezza. Per l'ex calciatore anche della Nazionale Trevor Sinclair , l'uomo giusto potrebbe essere... Roberto Mancini , attuale CT dell'Italia.

Come riporta il Sun, l'ex calciatore ha parlato a talkSPORT, definendo il Mancio come il candidato ideale per il nuovo Newcastle: "Prima di tutto credo che per creare una formazione con grandi campioni occorra un mister che abbia già avuto un'esperienza simile. Il primo nome che mi viene in mente è quello di Roberto Mancini", ha detto Trevor Sinclair. "Non so se sia troppo presto per lui lasciare quanto ha fatto con l'Italia e non so se se ne andrebbe. In ogni caso Mancini ha già fatto qualcosa di simile col Manchester City. Devi portare grandi calciatori nella tua squadra e per farlo il modo migliore è avere qualcuno che li possa portare. Lui sarebbe l'ideale. Penso che il Newcastle farebbe bene a guardare al modello del City perché ha avuto grande successo".