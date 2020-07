L’ex medico del Liverpool ricorda: “Dovetti ricucire il pene di Gerrard”

Steven Gerrard ha dato l’addio al Liverpool nel 2015 dopo 17 anni ad Anfield Road. Un anno prima del ritiro, durante un match contro il Bornemouth l’ex centrocampista si scontrò con un avversario infortunandosi in maniera seria all’altezza dei genitali. L’impatto gli provocò una ferita al pene e l’allora medico dei Reds dovette provvedere ricucendo il taglio.

PARLA L’EX MEDICO

Andrew Massey, questo il nome del medico che ai media britannici ha raccontato l’aneddoto: “Stavo cercando di ricordare la mia preparazione medica ma da nessuna parte ti insegnano come cucire un pene. Ho pensato: ‘Non mi va che il primo pene sia quello di Steven Gerrard’, ma in realtà poi l’ho dovuto fare. Ho guardato i pantaloncini, c’era sangue ovunque e ho pensato ‘wow, deve essere davvero doloroso‘“. Gerrard stesso nella sua autobiografia ha parlato di questo particolare episodio: “Temevo di dover dire addio a un vecchio amico. Ho notato che neanche il dott. Massey si sentiva troppo a suo agio. Ma ha fatto un buon lavoro. Non ho provato dolore quando mi ha dato i punti, quattro come previsto“. A riportarlo è il Corriere Dello Sport.