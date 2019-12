Lichtsteiner: “Divorzio Emery-Arsenal, tutta colpa del rapporto con i big…”

L’addio di Unai Emery costringe l’Arsenal a ripartire dall’ennesimo anno zero. I Gunners stanno cercando un nuovo tecnico in vista dell’estate, ma non smettono di interrogarsi sui motivi di questo flop. Qualche suggerimento arriva da un recente ex, Stephan Lichtsteiner. Il terzino svizzero, ora in forza all’Augsburg, ha raccontato le sue impressioni a iSport: “Direi che Emery è un buon allenatore, ma forse si è scontrato con i migliori giocatori. Con i big, forse non ha la relazione per tirar fuori di più e ottenere le migliori prestazioni. Forse solo di quel punto posso dire qualcosa di negativo, ma il resto è stato quasi tutto positivo”.