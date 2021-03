L’imbattibilità del Chelsea di Tuchel è dovuta a… parole in codice per confondere gli avversari

Quarto posto in classifica e serie di risultati positivi importante. Il Chelsea di Thomas Tuchel funziona e stupisce e il merito potrebbe essere di un’interessante strategia per… confondere le squadre avversarie. A rivelare il segreto della squadra di Londra e del mister tedesco, è il Sun che spiega come dall’arrivo del nuovo mister si usino… codici segreti in campo.

Chelsea: codici segreti in campo

Alla base della rinascita del Chelsea di Thomas Tuchel ci sarebbe un “piccolo trucco” usato dal mister e dagli stessi calciatori durante le partite. Un modo per sorprendere gli avversari e confonderli mentre si gioca. Il tabloid inglese che ha ricevuto maggiori dettagli da una fonte non specificata, spiega come alcuni calciatori blues usino parole in codice mentre si sta attaccando per anticipare la giocata e colpire.

“Non avete idea di cosa succeda”, ha detto una fonte al Sun. “Sanno esattamente cosa stanno facendo: così rendono gli attacchi più veloci e pericolosi, perché a volte chi ha la palla non deve nemmeno alzare lo sguardo per sapere dove sarà l’attaccante. Usano sempre parole diverse, quindi non puoi nemmeno intuirle durante la partita”. I londinesi, da quando Tuchel siede in panchina, non hanno mai perso in 12 partite e hanno scalato la classifica arrivando fino al quarto posto che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League.