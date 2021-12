Lineker impressionato da Salah: “Gioca col sorriso. Lo farei anche io se…”

Il commento dell'ex giocatore

Gary Lineker pazzo di Mohamed Salah. L'ex calciatore ha assistito, come spesso gli accade, alle sfide di Premier League rendendosi protagonista di diversi messaggi sui social dove si confronta con i fan che lo seguono. In modo particolare su Twitter è possibile leggere una serie di messaggi che fanno riferimento alla gara del Liverpool giocata nella notte e vinta dai Reds 3-1. Una gara, tra le altre cose, che è valsa un record assoluto per il calcio inglese.