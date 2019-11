L’ex attaccante dell’Inghilterra Gary Lineker ha criticato la VAR sui social. Lo ha fatto durante la partita dell’undicesima giornata della Premier League inglese fra Everton e Tottenham Hotspur. “Sono stufo della VAR. Allo stato attuale, questo sistema uccide il calcio. Non viene utilizzato per correggere errori. Se ci vuole così tanto tempo per consultare la VAR, allora questo non è un chiaro errore dell’arbitro ”, ha scritto Lineker sul suo profilo Twitter.