Lite Pogba-Rashford, Neville: “Mancano leader, tirare un rigore non è una tombola”

Niente bis per il Manchester United: i Red Devils impattano contro il Wolverhampton e non riescono a dare continuità alla vittoria contro il Chelsea nel primo turno di Premier League. Sul banco degli imputati sale Paul Pogba, reo di aver fallito il calcio di rigore del successo dopo un battibecco con Marcus Rashford. L’episodio ha fatto discutere gli appassionati. Un parere arriva dall’ex difensore dello United Gary Neville: “Perché c’è un dibattito su chi prende la responsabilità di calciare un rigore? Rashford ha segnato la scorsa settimana, avrebbe potuto calciare il rigore. Ma non c’era un leader in campo. Non lo hanno fatto nemmeno Daniel James ed Anthony Martial. Qualcosa non funziona come dovrebbe. Inizialmente mi sono schierato a favore della permanenza di Pogba perché potrebbe essere il tiratore di rigore qui allo United. Ma così non è giusto. Dovrebbero decidere prima di giocare. Stiamo parlando di un calcio di rigore a favore del Manchester United. Questa non è tombola”.