Lite Salah-Mané, Fowler: “Dette tante sciocchezze, Mo ha ragione”

Le ultime giornate non sono state particolarmente semplici in casa Liverpool. Nonostante la vetta della classifica, i Reds devono fare i conti con il litigio tra Sadio Mané e Mohamed Salah. Il senegalese non avrebbe gradito la decisione del compagno di non passargli la palla mentre si trovava in posizione favorevole. L’ex stella del Liverpool Robbie Fowler ha spiegato la sua versione dei fatti attraverso le colonne di The Mirror: “Onestamente non ho mai sentito sciocchezze come i rumors che hanno circondato questo cosiddetto litigio tra Sadio Mane e Momo Salah. Tutti commentano e parlano senza senso di essere’ avidi ‘o distruggere lo spirito di squadra, ma non hanno mai visto il calcio prima d’ora? Perché non puoi essere un marcatore di alto livello senza la totale convinzione che segnerai. Questo è ciò che fanno i bomber. Guardo lo score di Salah e sono convinto che continuerà a farlo. Non segnare così tanti gol senza essere quello che la gente dice sia egoista. Ma che diavolo vogliono le persone? Vogliono che sia un marcatore o vogliono che sia qualcuno che cerca sempre di passare? Non puoi davvero avere entrambi”.