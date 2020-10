Liverpool, 100 volte Salah: è il terzo più veloce a raggiungere tale traguardo

Un derby è sempre speciale ed Everton-Liverpool non è stato da meno. Tra gol e polemiche, c’è stato modo anche di vedere un bel record. A metterlo a segno è stato Mohamed Salah che con il suo gol è arrivato a quota 100 marcature con la maglia Reds.

Salah: 100 gol in 159 partite

Cifra tonda per l’attaccante egiziano del Liverpool che con la rete messa a segno nel derby contro l’Everton è arrivato a quota 100 gol. Una marcatura che non è servita ai suoi per vincere contro la squadra allenata da Carlo Ancelotti ma che è stata utile all’ex Roma per raggiungere un importante traguardo personale. Come ricorda Opta, infatti, Salah ha segnato 100 gol in appena 159 partite disputate con il Liverpool. Nella storia dei Reds solo Roger Hunt e Jack Parkinson hanno raggiunto questo traguardo in meno presenze. L’egiziano è dunque arrivato sul podio di questa speciale classifica. Un bel record per lui.