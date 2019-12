Liverpool, 2019 (quasi) da record: media punti di 2,65 ma il Chelsea di Mourinho…

Il Liverpool chiude il 2019 con una vittoria. 1-0 al Wolverhampton e annata da incorniciare. Vincitrice della Champions League e del Mondiale per club, la squadra di Klopp ha realizzato in campionato una media punti che non si vedeva da tempo.

Sono ben 2,65 punti di media per Salah e compagni, un record. O quasi… Infatti, come scrive Goal.com, c’è chi nel 2005 fece meglio: il Chelsea di José Mourinho. I blues, all’epoca, ottennero 2,66 di media punti e tengono ancora oggi il miglior risultato di sempre. In ogni caso, il Liverpool ha fatto segnare il secondo miglior risultato nella storia del torneo in un anno solare. Numeri che mettono in evidenza la forza della squadra.