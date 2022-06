Liverpool, 4 anni senza mai giocare ma l’incubo Karius è finito

Il portiere tedesco ricordato per le papere in finale di Champions League nel 2018 lascia i Reds

E' finita oggi l'avventura al Liverpool del portiere Loris Karius. Il tedesco a distanza di quattro anni dalle papere commesse nel 3-1 contro il Real Madrid in finale di Champions League, ha chiuso il percorso con la compagine allenata da Jürgen Klopp svestendo definitivamente la divisa dei Reds. Toglierla si fa per dire, perché di fatto Karius è sceso in campo cinque volte nelle ultime due stagioni, e tutte nel prestito dell’anno scorso all’Union Berlino. Prima una avventura veloce in Turchia al Besiktas.

Il contratto del tedesco è scaduto e adesso è libero di firmare con un'altra squadra. Il portiere che "regalò" la coppa al Real Madrid nel 2018, ha vissuto da separato in casa al Liverpool e adesso sarà costretto a ripartire da zero anche se trovare una nuova sistemazione non rappresenta una priorità, a maggior ragione con uno stipendio da circa 4 milioni intascato dalla proprietà dei Reds senza mai giocare. Il Liverpool infatti è stato difeso dal portiere ex Roma Alisson e Jürgen Klopp, ha "retrocesso" Karius alla posizione di quinto portiere. Una chiusura ingloriosa per il portiere 28enne che alle risposte sul campo ha preferito le distrazioni della vita notturna.