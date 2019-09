Liverpool a rischio squalifica dalla Carabao Cup: i Reds attaccano la FA

Nelle ultime gare, il Liverpool si è dimostrato una squadra cannibale, capace di travolgere qualsiasi ostacolo sul suo cammino. Tuttavia, a sorpresa, un primo obiettivo stagionale rischia di naufragare molto presto. Si tratta della Carabao Cup, la coppa di lega inglese. I Reds avevano affrontato il MK Dons, ma potrebbero essere estromessi a tavolino per l’impiego di Pedro Chirivella. Il ragazzo spagnolo di 22 anni era tornato da un prestito, ma il trasferimento aveva richiesto più tempo del previsto per essere autorizzato e, quando il calciatore è stato impiegato, il transfer non era ancora stato “legalizzato”. Solitamente in questi casi l’espulsione è la prassi, ma il Liverpool accusa la FA, sostenendo di aver ricevuto l’autorizzazione a schierare il ragazzo. La querelle rischia di trascinarsi per diverso tempo.