Liverpool addio ai 100 punti in Premier League, Alisson: “Anche noi siamo umani…”

Il Liverpool perde ancora. Questa volta è l’Arsenal a sconfiggere i campioni d’Inghiltterra per 2-1. Complice una prova opoca e caratterizzata da alcuni errori personali, i Reds conoscono di nuovo il sapore del k.o. Tra i protagonisti in negativo Virgil Van Dijk, ma anche il portiere brasiliano Alisson che con un errore a testa hanno permesso ai Gunners di ribaltare l’iniziale vantaggio di Mané. Lo stesso estremo difensore, subito dopo il match ha commentato ai media britannici cosa è accaduto.

Alisson: “Anche noi siamo umani”

“Siamo umani, anche se abbiamo fatto cose eccezionali negli ultimi due anni”, ha detto Alisson a proposito dell’errore che ha dato il via alla seconda rete dell’Arsenal. “Siamo anche noi come gli altri, proviamo le stesse emozioni delle persone normali perché anche noi lo siamo, ma pratichiamo sport al massimo livello. Quando non sei al 100% e giochi contro degli ottimi avversari, può capitare di rimediare delle sconfitte. Dobbiamo imparare dai nostri errori. Abbiamo iniziato bene, ma non abbiamo finito nel modo giusto. Abbiamo commesso degli errori che solitamente non facciamo, causando così la sconfitta. 100 punti non più raggiungibili? Sarebbe stato bello arrivare a 100 punti, ma la cosa più importante era vincere il campionato“.

