Liverpool, Adrian stakanovista: doppi allenamenti durante la sosta

Gli impegni delle Nazionali impongono una sosta ai vari campionati. Eppure c’è chi non potrà allentare la presa. E’ il caso di Adrian. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il portiere spagnolo del Liverpool dovrebbe vivere comunque settimane intense. Infatti, il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, avrebbe già pianificato un programma di allenamento specifico per l’estremo difensore. Nonostante gli evidenti miglioramenti nelle ultime uscite da parte del nuovo numero 1, l’allenatore tedesco pretende di più, in modo da avere un estremo difensore sicuro e solido a partire dalla sfida contro il Newcastle al rientro dalla pausa. Insomma, Alisson può prendersela con calma. Adrian è pronto a fare lo stakanovista per conquistare ulteriormente la fiducia di Klopp.