Liverpool, Alexander-Arnold ammette: “Perdere la Premier è stata la cosa peggiore mai provata…”

Vincere la Champions League non basta, il Liverpool vuole fare di più e imporsi nel palcoscenico europeo e mondiale. Il titolo di Premier League sfumato all’ultima giornata della passata stagione pesa ancora e Trent Alexander-Arnold lo ammette in una lunga intervista rilasciata al Daily Mail.

PREMIER – “Sono sicuro che abbiamo imparato molto da come il Manchester City ha vinto lo scorso anno. Ci hanno mostrato come si vince. Sono stati implacabili. Perdere il titolo è stata la peggiore sensazione che molti di noi abbiano mai provato nella loro carriera calcistica. Quando ci si avvicina così tanto a qualcosa. Senti di aver fatto qualcosa per te stesso e di aver reso orgogliosa la tua famiglia e poi in una frazione di secondo, ti senti come se avessi deluso tutti nel mondo, ti senti come se non fossi abbastanza bravo”, ha ammesso il classe1998.

VINCERE – “Non puoi rinunciare ad un trofeo per seguirne un altro. Perché non provare a vincerli entrambi? Abbiamo la qualità nella squadra. Vogliamo vincere tutto. Dobbiamo essere egoisti al riguardo. Quando abbiamo vinto la Champions League la scorsa stagione, le celebrazioni sono state incredibili. Ma non è stata nemmeno una settimana di pura gioia. Non eravamo ancora soddisfatti. Non vogliamo essere ricordati come quella squadra del Liverpool che ha vinto solo la Champions League. Vogliamo essere la squadra per cui la gente va in confusione per il numero di trofei che si vince. Non vogliamo essere ricordati come la squadra che ha perso dal Manchester City in una grande corsa al titolo. Non vogliamo essere la squadra che l’ha quasi fatto. Vogliamo essere la squadra che l’ha fatto”, ha concluso Alexander-Arnold.