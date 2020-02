Liverpool, Alisson: “Noi come uno squalo che profuma di sangue”

Il portiere del Liverpool Alisson Becker ha parlato del segreto del successo della squadra inglese in questa stagione. “Vedo la nostra squadra abbastanza matura per essere in grado di affrontare varie situazioni impreviste durante la partita. Nonostante i tanti giovani in squadra, abbiamo una squadra esperta con una grande sete di vittorie. Abbiamo assaporato il successo vincendo la Champions League e ora ne vogliamo ancora di queste vittorie. Il Liverpool è uno squalo che profuma di sangue nell’acqua. Focalizza e attacca. Abbiamo sviluppato l’istinto killer. Riteniamo di essere in grado di vincere tutto ciò che vogliamo. Il Liverpool ha ancora molta strada da fare e continueremo a inseguire i nostri obiettivi “.