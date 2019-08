Liverpool, Alisson out: Van Dijk “promuove” il vice Adrian

Otto settimane. Tanto dovrà attendere il Liverpool prima di poter contare nuovamente sul proprio numero uno Alisson. Il portiere brasiliano è uscito prematuramente dal campo nella prima giornata di Premier League contro il Norwitch per una lesione al polpaccio. L’entità dell’infortunio è tale da costringere l’estremo difensore a rimanere fermo per i prossimi due mesi. Al suo posto ci sarà lo spagnolo Adrian. Il secondo portiere è stato già promosso da Virgil Van Dijk. Il difensore centrale olandese ha garantito che l’esperienza sarà un aiuto prezioso per il nuovo guardiano dei pali del Liverpool e per l’intera squadra. Insomma, Alisson può recuperare in tutta calma.