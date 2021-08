Liverpool, Alisson sfida il Chelsea: “Loro candidati al titolo ma noi vogliamo vincerle tutte”

Il portiere Reds verso il big match di campionato

Vigilia di campionato per la Premier League con il big match tra Liverpool e Chelsea pronto a prendersi la scena. Intervistato da Sky Sports, il portiere Reds Alisson ha parlato della sfida e delle ambizioni di successo, non solo della gara, ma in generale del campionato, dei suoi e dei rivali.

PER IL TITOLO - Una sfida, quella tra Liverpool e Chelsea che andrà oltre i tre punti in gioco secondo Alisson: "Credo il Chelsea sia uno dei favoriti per vincere la Premier League. Hanno dimostrato la loro forza vincendo la Champions League la scorsa stagione. Sappiamo quanto sono forti, ma noi non siamo troppo concentrati sugli avversari dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, per dare il 100%". "Noi conosciamo la nostra forza e vogliamo vincere ogni competizione e ogni partita. Questo è quello che deve fare il Liverpool". Una parola anche sul neo arrivato in casa blues, Romelu Lukaku: "Ovviamente è un giocatore straordinario, con lui sono diventati più forti", ha concluso Alisson.